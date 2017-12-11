Чиновничий рэкет и дедовщина. Что делать, если вас заставляют подписываться на белгородские СМИ?

Допустим, я работаю в бюджетной организации. Меня заставляют оформить подписку на местную газету. Что мне делать?

Если вас заставляют купить подписку на какое-либо издание, вы можете написать заявление в управление Федеральной антимонопольной службы. Однако у вас должны быть прямые доказательства. Например, выставленный счёт, аудиозапись разговора, письма от руководства учреждения.

Сергей Петров, фото Анастасии Гладковой

— В прошлом году к нам обратилась учительница из Белгородского района. Её заставляли подписаться на газету «Знамя». Тогда письмо с требованием пришло от управления образования района, то есть было письменное доказательство. Мы выдали предупреждение управлению образования, которое отозвало это письмо, — прокомментировал глава белгородского УФАС Сергей Петров.

Руководитель УФАС пояснил, что ведомство, в первую очередь, защищает другие издания, а потом уже людей, которым навязывают подписку.

Кто несёт ответственность за навязывание подписки: тот, кто выставляет счёт, или само издание?



Ответственен тот, кто заставляет подписываться на издание. В упомянутом случае с предпринимателем ответственность лежит на сотрудниках комитета по управлению Западным округом Белгорода. Именно они требовали оплатить счёт взамен на разрешающие документы.

— В данном случае виновата администрация. Она принуждает оплачивать счета тех людей, которые находятся от неё в зависимости. В армии это бы назвали дедовщиной. Это напоминает ситуацию, при которой старослужащий сержант заставляет молодого солдата чистить ему сапоги. Это своего рода чиновничий рэкет: сегодня подписку за нас оплати, а завтра что — другие блага? Такого рода деятельность может иметь также признаки преступления, заключающегося в злоупотреблении должностными полномочиями, — поясняет Петров.

Если я написал заявление в УФАС и предоставил доказательства, какое наказание понесёт виновный?



В первую очередь, региональное управление ФАС выдаст предупреждение органу региональной власти или местного самоуправления, чтобы сотрудники прекратили принуждать человека или организацию к оплате подписки. Если принуждения продолжатся, антимонопольщики возбудят дело о нарушении антимонопольного законодательства. Следующий шаг — дело об административном правонарушении. В случае доказательства нарушения, виновное должностное лицо — не рядового сотрудника, а начальника — оштрафуют на сумму от 15 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение ему грозит дисквалификация на срок до трёх лет.

Возбуждали ли раньше в регионе дела о нарушении антимонопольного законодательства в сфере СМИ? Есть ли монополисты в сфере печати в Белгородской области?



Таких дел в Белгородской области не возбуждали. В сфере СМИ монополистов в Белгородской области нет, у нас конкурентный рынок.

— Но описанная ситуация абсолютно нездоровая. Такими действиями создаётся антиконкурентная среда на рынке печатных изданий. На какие-то издания заставляют подписываться, а кто-то сам борется за свой тираж. Это ещё и вопрос этики. Как себя чувствуют журналисты, на издания которых заставляют подписываться? Как вообще относятся к таким газетам те, которые вынуждены подписаться на них по принуждению? Ответ очевиден. Давно пора отказаться от этой порочной практики! — заявил руководитель регионального УФАС Сергей Петров.