Белгородцев приглашают на онлайн-семинар «„Умные“ продажи: как не продавать, а помогать покупать?»*

Пресс-служба компании МТС приглашает белгородцев на новый онлайн-семинар «Умные» продажи: как не продавать, а помогать покупать?». Его 14 декабря в прямом эфире проведёт предприниматель, бизнес-тренер и психотерапевт Андрей Левченко. Он расскажет, как сделать так, чтобы человек совершил первую покупку, остался довольным, вернулся и порекомендовал вас другим. На вебинаре участники узнают, как построить качественную обратную связь с клиентом.

Чтобы принять участие в семинаре, необходимо пройти регистрацию на сайте МТС. За день до начала тренинга зарегистрированный участник получит ссылку на подключение трансляции. Онлайн-семинар пройдёт 14 декабря с 10 до 11 часов.