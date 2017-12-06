$ 58,69
 69,63
฿ 739 к
0 °C
среда, 6 декабря

Белгородцев приглашают на онлайн-семинар «„Умные“ продажи: как не продавать, а помогать покупать?»*

Тренинг проведёт бизнес-тренер Андрей Левченко.

Пресс-служба компании МТС приглашает белгородцев на новый онлайн-семинар «Умные» продажи: как не продавать, а помогать покупать?». Его 14 декабря в прямом эфире проведёт предприниматель, бизнес-тренер и психотерапевт Андрей Левченко. Он расскажет, как сделать так, чтобы человек совершил первую покупку, остался довольным, вернулся и порекомендовал вас другим. На вебинаре участники узнают, как построить качественную обратную связь с клиентом.

Чтобы принять участие в семинаре, необходимо пройти регистрацию на сайте МТС. За день до начала тренинга зарегистрированный участник получит ссылку на подключение трансляции. Онлайн-семинар пройдёт 14 декабря с 10 до 11 часов.

Екатерина Лобановская

Читайте также

#МТС #тренинг #бизнес
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости