Сотрудники Стойленского ГОКа прошли курсы по охране труда и промышленной безопасности*

На Стойленском ГОКе прошли двухдневные обучающие курсы для руководителей среднего звена. Специалистам рассказали об охране труда и производственной безопасности, как эффективно провести инструктаж, организовать работы повышенной опасности или вмешаться в опасную ситуацию. После теоретической части стойленцы решили несколько практических задач, с которыми они могут столкнуться на производственных участках.

Семинар проводили представители компании «Ямнаска», которая аккредитована на проведение курса NEBOSH на русском языке. NEBOSH — это национальный экзаменационный совет по охране труда Великобритании. Он является ведущим международным органом по подготовке, аттестации и сертификации специалистов по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

— Цель курса — обучить специалистов комбината, как обеспечить безопасную деятельность для персонала. Ведь мало просто рассказать о рисках — нужно уметь мотивировать людей следовать инструкции в любой ситуации, — рассказали в пресс-службе Стойленского ГОКа.