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четверг, 14 декабря
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Сотрудники Стойленского ГОКа прошли курсы по охране труда и промышленной безопасности*

Семинар проводили специалисты компании «Ямнаска».

На Стойленском ГОКе прошли двухдневные обучающие курсы для руководителей среднего звена. Специалистам рассказали об охране труда и производственной безопасности, как эффективно провести инструктаж, организовать работы повышенной опасности или вмешаться в опасную ситуацию. После теоретической части стойленцы решили несколько практических задач, с которыми они могут столкнуться на производственных участках.

Семинар проводили представители компании «Ямнаска», которая аккредитована на проведение курса NEBOSH на русском языке. NEBOSH — это национальный экзаменационный совет по охране труда Великобритании. Он является ведущим международным органом по подготовке, аттестации и сертификации специалистов по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.
— Цель курса — обучить специалистов комбината, как обеспечить безопасную деятельность для персонала. Ведь мало просто рассказать о рисках — нужно уметь мотивировать людей следовать инструкции в любой ситуации, — рассказали в пресс-службе Стойленского ГОКа.
Екатерина Лобановская

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