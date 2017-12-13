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среда, 13 декабря

В базовом техникуме Стойленского ГОКа прошёл день открытых дверей*

Старооскольский индустриально-технологический техникум посетили 150 учеников из городских и сельских школ.

В Старооскольском индустриально-технологическом техникуме прошёл день открытых дверей. 150 учеников из городских и сельских школ Старого Оскола побывали в лабораториях СИТТа, познакомились с профессиями, а также пообщались с педагогами и представителями комбината.

В 2017 году 227 студентов техникума прошли производственную практику на Стойленском ГОКе, десять из них — оплачиваемую. В СИТТе внедрили дуальную система обучения по четырём направлениям: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», «Технология машиностроения», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». По программе сегодня учатся больше ста человек, 40 лучших студентов получают дополнительную стипендию, а преподаватели техникума обязательно стажируются на Стойленском ГОКе.

Выпускники 2018 года, которые учатся по дуальной системе, получат работу на комбинате при условии, что они участвовали в профориентационных программах, проходили практику на комбинате или имеют высокие балы за учёбу и прошли собеседование у руководителей и специалистов СГОКа. Также на предприятии для молодых специалистов разработали программы «Молодой специалист», «Перспективные работники», а также программу адаптации для новых сотрудников. Помимо этого новые сотрудники и те, кто вернулся из армии могут получить доплаты.
Никита Пармёнов

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#СГОК #Стойленский ГОК #Старый Оскол
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