В Валуйках открыли зал греко-римской борьбы*

Это уже третий специализированный зал греко-римской борьбы в Белгородской области и первый — за пределами областного центра. Ремонт и оснащение спортивных объектов выполнены при активном участии Межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» и поддержке администрации Белгородской области и НИУ «БелГУ». Ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин и председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев рассказали, что открытие зала в Валуйках — это выход за границы города и начало активной популяризации этой олимпийской дисциплины в районах региона.





— Каждый раз, приезжая сюда, радуюсь тому, что территория преображается, открываются новые объекты. На территории университета уже открылись две площадки, где идут занятия греко-римской борьбой и другими видами единоборств. Я рад, что сегодня в вашем колледже появился этот зал, и молодёжь будет приобщаться к спорту, физической культуре, к греко-римской борьбе. Это спорт, который по-настоящему воспитывает дух, формирует личность человека, — сказал ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин.

Сергей Фуглаев уверен, что скоро из этого зала выйдут новые чемпионы греко-римского стиля.



— Одна из важнейших наших задач — развивать греко-римскую борьбу на территории всей Белгородской области. Дети в районах должны заниматься в таких же комфортных условиях, как и в городе Белгороде. И тренерский состав, тренерские кадры должны быть из числа лучших. Ведь истинные спортивные таланты зачастую подрастают в удаленных от административного центра городах и селах. Мы создаем условия для формирования сильной школы греко-римской борьбы на территории области. Впереди у нас большое будущее! Общими усилиями мы выведем греко-римскую борьбу на новый уровень, воспитаем новых чемпионов во славу родной Белгородчины и нашей великой страны! — прокомментировал председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев.

На торжественном открытии собрались студенты, жители города и почётные гости из Москвы, представители администрации области, духовенства и силовых структур региона.



— В новом зале чувствуется атмосфера спортивная, здоровая. Молодые люди заряжены на победы. Я всегда надеюсь на молодёжь, потому что она у нас самая лучшая. За ними спортивное будущее. Они действительно будут прославлять Россию, — отметил президент РОО «КВГ» Клуб Ветеранов Органов Госбезопасности, генерал-майор запаса ФСБ РФ Юрий Сапунов.

— От лица трёхкратного олимпийского чемпиона, Героя России Александра Карелина благодарю администрацию Белгородской области, руководство Белгородского государственного национального исследовательского университета и профсоюз «Правда» за совместную работу по созданию спортивной инфраструктуры для развития греко-римской борьбы в Белгородской области. Мы надеемся, что в этом зале будут воспитаны новые чемпионы или просто крепкие юноши, которые будут настоящими защитниками нашей Родины. Уверен, этот зал будет востребован, полон народа. Уже третий зал греко-римской борьбы открывается, благодаря участию Олега Полухина и Сергея Фуглаева — они искренне делают своё дело. С такими подвижниками спорта Белгородчина будет ещё сильнее, — сказал помощник депутата Госдумы А.А.Карелина, мастер спорта международного класса, обладатель Кубка Мира по греко-римской борьбе Алексей Колесников.

Сергей Фуглаев провёл для гостей экскурсию по залу. Площадь зала 182 квадратных метра, из них 105 занимает борцовский ковёр. В зале сделали ремонт, обустроили раздевалки, душевые комнаты. Важное место отведено под будущие награды.

Показали свои умения борцы из ДЮСШ №2 Белгорода, занимающиеся под руководством тренера Сергея Савина в зале греко-римской борьбы белгородского университета.

Заместитель главы администрации по социальным вопросам города Валуйки и Валуйского района Ирина Дуброва рассказала, что в районе большое внимание уделяется спорту.

— Мы рады, что у нас много людей занимается различными видами единоборств. Очень приятно, что в государственный праздник у нас появился зал для занятий греко-римской борьбой. Борьба сильно развивает интеллект человека, и мне бы хотелось, чтобы жизнь в этом зале всегда кипела, чтобы здесь всегда было много нашей молодёжи, — отметила Ирина Дуброва.

— Каждый ребёнок должен иметь больше возможностей, чтобы выбрать для себя любимый вид спорта. Уверен, что здесь будет полно ребят. Если мы возьмём олимпийских чемпионов, в том числе и в борьбе, то далеко не все из них родились в больших городах. Представляете, сколько олимпийских чемпионов мы можем потерять, если не предоставим возможность реализовать себя жителям глубинки? — сказал Олег Сердюков.

Важность зала для района отметил и начальник Управления физической культуры и спорта Белгородской области Олег Сердюков

Перед открытием зала Олег Полухин, Сергей Фуглаев, Юрий Сапунов, Алексей Колесников и Ирина Дуброва посетили Валуйскую школу-интернат, где занимаются дети с особенностями здоровья. Для них устроили праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. После сказочного представления ректор НИУ "БелГУ" Олег Полухин совместно с председателем профсоюза «Правда» Сергеем Фуглаевым поздравили детей с наступающими новогодними праздниками и вручили подарки, пожелав, чтобы Новый год стал для каждого из них добрым и счастливым, подарил множество радостных событий. Дети были очень рады такому предновогоднему сюрпризу и вниманию гостей. Cегодня в школе-интернате, образованном ещё в 1930-е годы, обучается 66 детей. Олег Полухин пригласил их поступать по окончании школы-интерната в университет, а Сергей Фуглаев поблагодарил за добросовестный труд педагогов учебного заведения.