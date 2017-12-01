Премьера спектакля «КаRась» театра «Новая сцена 2» [18+]

В Белгородском центре народного творчества (улица Широкая, 1) в субботу и воскресенье, 2 и 3 декабря, театр «Новая сцена-2» покажет постановку «КаRась» по пьесе Марины Дадыченко. В центре произведения циклически повторяющийся сюжет: молодая девушка пытается убить и приготовить карася, которого она купила в магазине, но не знает, как это сделать. Чтобы решить проблему, она звонит матери, которая идёт к свящённой реке Ганг в компании странной спутницы.

Зарегистрироваться на спектакль можно в группе спектакля во «ВКонтакте». Есть возрастное ограничение: 18+.



— Постановка показалась мне достаточно сложной для восприятия. Её очень интересно смотреть, но я осмысливала всё ещё часа полтора после. Много деталей, которые выстраиваются в цельную картину только в конце, когда уже вышел из зала, пришёл домой, обменялся впечатлениями... Есть произведения, где с первых минут можно догадаться, как примерно будет развиваться сюжет и понять, понравилось ли тебе. Здесь же до самого конца ломаешь голову: «а о чём это вообще?» Актёрская игра, как всегда, на высоте. Не перестаю удивляться, как актёры не только изображают сложнейшие эмоции, но и рисуют в воображении зрителей вещи, которые показывают. Девушка, обмотанная пищевой плёнкой, — это карась. Ты смотришь на неё и видишь не актрису, не плёнку, а настоящего карася. Это что-то за гранью моего понимания. Вы совершаете невозможное, — написала после премьеры одна из зрительниц.