«Что за трек-2». Event-компания «Золотая рыбка» [тизер]

Специальными участниками второго сезона проекта стали главные новогодние герои — Дед Мороз и Снегурочка, причём не вдвоём, а сразу впятером. Сотрудники event-компании «Золотая рыбка» отгадывали новогодние мелодии, рэп и популярную музыку. Выпуск получился по-настоящему праздничным, и вы сможете в этом убедиться уже 14 декабря.

Второй сезон «Что за трек?» будет состоять из семи выпусков, по завершению которых определится победитель. В случае равенства количества отгаданных мелодий или минимальном отрыве между лидерами, организаторы проекта проведут дополнительный финал для команд, отгадавших наибольшее количество мелодий. Напомним, что на сегодняшний день лидерами является команда Белгородского филиала Россельхозбанка, которая отгадала 29 треков.

Желающие ещё могут подать заявку на участие в новом сезоне проекта. Для этого нужно до 15 декабря написать на почту pr@fonar.tv и сообщить о своём желании. Об условиях участия мы сообщим дополнительно.

Партнёры проекта

Победителей второго сезона проекта ждут подарки от наших партнёров: кафе Food ZA ZA, фитнес-центра FeRRUM, торговой сети «Сталос» и Белгородского филиала Ростелекома: 12 бесплатных занятий с тренерами FeRRUM, полезные наборы от «Ростелекома», сертификаты на покупки в брендовых магазинах и большущая пицца от Food ZaZa.