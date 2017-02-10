Уголовное дело экс-депутата облдумы Виктора Филатова будут рассматривать в Белгороде

В четверг, 9 февраля, Московский городской суд отклонил жалобу потерпевшего «МРСК-Центра» и представление прокуратуры и оставил без изменения решение Мещанского суда о направлении дела Виктора Филатора и ещё четырёх белгородцев на рассмотрение в Свердловский районный суд Белгорода по месту совершения преступления, в котором их обвиняют.
Пресс-служба «АльтЭнерго» со ссылкой на адвоката Виктора Филатова Владимира Горелика сообщает, что такое решение суда можно расценивать как определённый прорыв, вселяющий надежду, что «при рассмотрении дела в суде первой инстанции защите удастся опровергнуть надуманное обвинение и доказать полную невиновность обвиняемых белгородцев, а также заказной характер этого дела».
По информации «БелПрессы», перевод подсудимых в белгородские СИЗО займёт около месяца, а процесс может продолжиться уже в апреле.
Напомним, что экс-депутата Белгородской областной думы Виктора Филатова, а также Алексея Зеленского, Павла Тищенко, Александра Пивоварова и Станислава Милькина обвиняют в присвоении более 240 миллионов рублей из «МРСК-Центра» и организации преступного сообщества. На сегодняшний день они провели в следственных изоляторах Москвы уже более полутора лет. Хронология этого дела представлена ниже.
- Генерального директора ООО «АльтЭнерго», депутата Белгородской областной думы 4-го и 5-го созывов Виктора Филатова арестовали 30 июня 2015 года.
- 1 июля 2015 года ему выдвинули обвинение в организации присвоения денежных средств в особо крупном размере.
- Считая дело сфабрикованным, Виктор Филатов вскоре после ареста объявил голодовку.
- Сотрудники «Альтэнерго» и жители Валуйского района несколько раз обнародовали обращения с просьбами к правоохранительным органам детально разобраться в деле Виктора Филатова.
- 27 августа 2015 года арест Филатова продлили до конца декабря, позже защита попыталась обжаловать это решение в Басманном суде Москвы, но жалобу отклонили.
- В декабре 2015 года экс-депутата оставили под арестом. «У нас нет ни одного шанса на домашний арест или любую другую меру пресечения», — сказал перед итоговым заседанием адвокат Виктора Филатова.
- В июне 2016 года суд снова продлил арест Виктора Филатова до сентября, который к тому времени уже был в СИЗО «Матросская тишина» около года.
- В июле 2016 года сын Виктора Филатова Денис, возглавивший «АльтЭнерго» после ареста отца, дал «Фонарю» интервью, в котором рассказал, кто, по его мнению,«заказал» дело против Виктора Филатова, как депутата пытались шантажировать ещё на свободе и почему за него не заступаются коллеги.
- В ноябре 2016 года уголовное дело на Виктора Филатова и ещё четверых обвиняемых направили для рассмотрения в суд. Их обвиняют в организации растраты и создании преступного сообщества.