Белгородское УФАС нашло нарушения в наружней рекламе областной типографии

Пользователи проекта могут узнать, где в городе можно сдать бумагу, одежду, стекло и опасные отходы. «Гринпис» перезапустил интерактивную карту, на которой указаны пункты в городах, где люди могут сдать различное вторсырьё. Теперь там появился и Белгород — recyclemap.ru/belgorod. С помощью волонтёров на карту нанесли пункты приёма бумаги, одежды, стекла, опасных отходов, пластика и металла.Пользователь карты может выбрать вид вторсырья, который хочет сдать: например, батарейки (опасные отходы) или макулатуру, и найти ближайший к его дому или работе пункт. На карте отмечены и временные пункты, где в рамках различных акций забирают сырьё на переработку. Картой можно воспользоваться со смартфона или планшета. В Гринпис отмечают, что карта — волонтёрский проект и именно добровольцы ищут в городе новые пункты приёма отходов, отмечают на карте и следят за их работой. «Гринпис» также просит сторонников раздельного сбора и переработки мусора подписать виртуальную петицию. В городской архитектуре собирают мнения горожан о возведении двух зданий — на Харьковской горе и в центре. В понедельник, 18 апреля, в управлении архитектуры и градостроительства Белгорода проведут публичные слушания, на которых предполагается обсудить строительство двух зданий в центре города и на Харьковской горе. Согласно постановлению Совета депутатов Белгорода, участникам слушаний предстоит рассмотреть возможность «отклонения от предельных параметров разрешённого строительства» двух строений на участках площадью 196 квадратным метров — на пересечении проспекта Ватутина и улицы Королёва и на улице 50-летия Белгородской области. Начало слушаний — 15:00. Свои предложения горожане могут отправить до 4 апреля в управление архитектуры и градостроительства (Белгород, улица Князя Трубецкого, 57, кабинет № 3, контактный телефон +7 (4722) 27-77-85 — прим. ред.).В разговоре с корреспондентом «Фонаря» активист проекта ОНФ «За честные закупки» Игорь Гладков заявил, что считает публичные слушания попыткой «узаконить строительство кафе „Оранжевый остров“ „задним числом“».— Это явная попытка определённых структур узаконить здания, построенные с нарушениями. Всё уже построено. Я собираюсь подготовить обращение и посетить публичные слушания. Я намерен до конца отстаивать закон. На лицо явный беспредел — уже и местная прокуратура нашла нарушения, теперь этим вопросом занимается генеральная прокуратура РФ, — заявил Гладков.Юрист Артём Сакулин рассказал «Фонарю», что постановление о проведении публичных слушаний составлено с нарушениями. — Решение о проведение публичных слушаний принято с нарушением «Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Белгороде». В частности, не указан инициатор слушаний, — пояснил Сакулин. В пресс-службе мэрии «Фонарю» подтвердили, что в постановлении о проведении публичных слушаний речь идёт о строительстве кафе «Оранжевый остров».— 25 февраля 2016 года февраля горсовет принял поправки в градостроительный регламент, которые вступили в силу 4 марта. Речь идёт о решении Совета депутатов № 336 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Белгороде, утверждённые решением Совета депутатов города Белгорода от 27.02.2007 года № 429». Публичные слушания проводятся в рамках вступивших в силу поправок, — рассказали в пресс-службе. Постановление о проведении публичных слушаний было подписано 28 марта 2016 года. Впервые о строительстве кафе «Оранжевый остров» заговорили в сентябре 2015 года, тогда же были огорожены и первые участки в городе, где запланировано строительство кафе. До настоящего времени администрация Белгорода не предлагала белгородцам обсуждать строительство кафе, которое вызвало недовольство у некоторых горожан. В декабре 2015 года Игорь Гладков обратился в прокуратуру и УФАС с обращением, в котором просил проверить законность строительства. В антимонопольной службе нарушений не нашли, а прокуратура ответила, что во время проверки обнаружились нарушения градостроительного и антимонопольного законодательства. Ведомство возбудило два административных дела по статьям КоАП РФ: «Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок» и «Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство». Главный архитектор Белгорода Галина Горожанкина в конце февраля 2015 года заявила, что кафе предполагают максимально вписать в городскую среду, а сами киоски возводятся «по типу зданий в Вене». Следователь хотел получить 150 тысяч рублей за «оправдание» невиновного водителя. Следственное управление по Белгородской области предъявило обвинение бывшему следователю за покушение на мошенничество.В июне 2015 год в Прохоровке произошла авария с участием легкового автомобиля и велосипеда. Обвиняемый проводил проверку этого ДТП. По версии следствия, понимая, что водитель автомобиля не виноват в совершении ДТП, следователь сказал ему, что требуется «нужное заключение» с доказательством его невиновности. За это он потребовал 150 тысяч рублей, которые, по его словам, нужно было передать эксперту.В октябре сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности задержали следователя при передаче денег. Дело направлено в суд для рассмотрения. Экс-полицейскому грозит до шести лет лишения свободы. 25-летнего белгородца раньше уже судили за кражи. Во вторник, 27 сентября, в УМВД Белгорода сообщили о задержании мужчины, укравшего ящик с пожертвованиями из торгового центра. Его задержали патрульные ППС на одной из улиц Белгорода. На допросе мужчина заявил, что не заметил, для кого предназначались пожертвования. В ящике, по его словам, было 300 рублей, которые он потратил. Сам ящик для пожертвований стоимостью около тысячи рублей мужчина выбросил. В полиции рассказали, что 25-летнего белгородца ранее уже судили за кражи. На задержанного составили административный протокол по статье «Мелкое хищение чужого имущества». Ему грозит штраф до 4 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.Напомним, ящик для пожертвований на лечение онкобольных детей был украден из торгового центра «Модный бульвар» в Белгороде 20 августа. Момент кражи ящика попал на камеры видеонаблюдения. В полиции составили фоторобот подозреваемого, благодаря которому патрульные узнали его на улице. После повторного рейда активисты обнаружили, что в Белгороде пешеходные переходы возле учебных заведений по-прежнему не соответствуют стандартам безопасности. Региональное отделение ОНФ во второй раз проверило пешеходные переходы возле образовательных учреждений города. Рейд выявил, что на переходах отсутствуют необходимые дорожные знаки, разметка и ограждения.— В общем итоге сделано не так много, а ведь это влияет на безопасность наших детей. Даже не на все пешеходные «зебры» нанесены жёлтые полосы. Удивляет несогласованность действий между органами муниципальной власти и ГИБДД при наличии и федеральных, и муниципальных программ обустройства пешеходных переходов, – заявила руководитель региональной рабочей группы ОНФ Вероника Смирнова. Перед началом учебного года, активисты ОНФ проверили состояние пешеходных переходов вместе с представителями ГИБДД. Были обозначены места на пути детей в школы, которые по мнению активистов и полиции, являются аварийно-опасными. Итоги рейда обсудили на расширенном заседании с участием представителей органов власти, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения. — Региональное отделение Народного фронта направит в органы власти региона предложение разработать единый план по обустройству каждого пешеходного перехода вблизи учебных заведений, — рассказали в пресс-службе организации. В областном УМВД проводят проверку обстоятельств ДТП. Во вторник, 16 июня, в Курской области сотрудник УМВД по Старому Осколу попал в аварию. На своём личном мотоцикле ИЖ «Планета-5» он врезался в автомобиль «Пежо», двигающийся навстречу мотоциклу на грунтовой дороге между посёлками Сомово и Горшечное. В областном УМВД отмечают, что правоохранитель в этот день находился не на службе. Водитель мотоцикла с травмами был госпитализирован в староскольскую районную больницу, его пассажир после оказания медицинской помощи отправился домой. Водитель иномарки не пострадал. В УМВД по Белгородской области по факту аварии назначили служебную проверку и выясняют все обстоятельства происшествия. Суд приговорил обвиняемого к 2 годам и 3 месяцам тюрьмы. Октябрьский районный суд приговорил жителя Белгорода к 2 годам и 3 месяцам тюрьмы за покушение на мошенничество и подделку паспорта.Суд установил, что обвиняемый в домашних условиях подделал чужой паспорт. С ним он пошёл в региональное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, чтобы получить оригинал повторного свидетельства о госрегистрации права на земельный участок, принадлежащий владельцу паспорта. Затем он решил продать этот участок, представляясь его законным владельцем, и заключил предварительный договор купли-продажи с покупателем. Обвиняемый попытался украсть 1,7 миллиона рублей у потерпевшего, но не смог завершить аферу, потому что его задержали полицейские.Подсудимый согласился с предъявленным обвинением, раскаялся в содеянном и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела без проведения судебного разбирательств. Суд признал его виновным и при вынесении окончательного приговора учёл отягчающие и смягчающие (явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления) обстоятельства. Мужчина угрожал сотруднице предметом, похожим на пистолет. Во вторник, 27 октября, вечером в офис микрозаймов на проспекте Богдана Хмельницкого, 132 зашёл мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги. 23-летняя сотрудница передала грабителю 6 тысяч рублей, после чего тот скрылся, а девушка вызвала полицию.В пресс-службе УМВД сообщают, что по данному происшествию проводятся оперативные мероприятия. В соревнованиях участвует сборная команда СНГ. 23 апреля в кинотеатре «Синема Парк» проведут онлайн-трансляцию международн