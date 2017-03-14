Белгородское УФАС нашло нарушения в наружней рекламе областной типографии

Белгородское УФАС признало наружную рекламу Белгородской областной типографии несоответствующей закону «О рекламе». По информации пресс-службы ведомства, предприятие использовало фразу «ЗАО „Белгородская областная типография“ печатает лучше всех» без указания сравнительного признака и объективного подтверждения этой фразы.
— Использование в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования, например, путём употребления слов «лучший», «первый», «номер один», должно производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение, — поясняют в Белгородском УФАС.
Заявления о нарушении написали представители четырёх других белгородских предприятий, которые тоже оказывают типографские услуги. Они посчитали рекламу конкурентов необоснованной и формирующей у белгородцев мнение, что другие топографии печатают хуже.
Руководство областной типографии частично признало свою вину. УФАС выдало предприятию предписание о прекращении использования некорректной рекламы, а также заявило о скором возбуждении дела об административном правонарушении.