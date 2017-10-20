В Белгородской области назвали районы, где больше всего ВИЧ-инфицированных

2017 год в Белгородской области выявили более двух тысяч ВИЧ-инфицированных. Больше всего людей, страдающих этим заболеванием, в Старооскольском районе — 502 человека. В Белгороде заражены вирусом иммунодефицита 420 горожан, а в Губкинском районе — 226.
В Краснояружском и Ровеньском
районах всего 14 и 9 ВИЧ-инфицированных,
соответственно. В Красненском районе
выявили эту болезнь только у четырех
человек.
Отметим, что 18 октября в
Белгородском центре профилактики и
борьбы со СПИД прошло областное совещание,
где подвели итоги работы за девять
месяцев. На встрече специалисты обсудили
проблемы роста заболеваемости,
профилактики ВИЧ-инфекции от матери к
ребенку, а также поговорили о
СПИД-диссидентве — отрицание ВИЧ-инфекции
как инфекционного заболевания.
Специалисты уделили внимание
вопросам эффективного расходования
бюджетных средств на проведение
обследование, диспансерного наблюдения
и лечения ВИЧ-инфицированных.
О работе с людьми, зараженными
вирусом иммунодефицита человека, в
регионе можно узнать в Центре по
профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями. Он находится
в Белгороде на улице Садовой, 122а. Также
работают телефон доверия +7 (4722) 34-52-09 и
группы во «Вконтакте» и «Одноклассниках».