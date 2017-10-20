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В Белгородской области назвали районы, где больше всего ВИЧ-инфицированных

В Старооскольском районе в 2017 году выявили 502 человека, страдающих этим заболеванием.

2017 год в Белгородской области выявили более двух тысяч ВИЧ-инфицированных. Больше всего людей, страдающих этим заболеванием, в Старооскольском районе — 502 человека. В Белгороде заражены вирусом иммунодефицита 420 горожан, а в Губкинском районе — 226.

В Краснояружском и Ровеньском районах всего 14 и 9 ВИЧ-инфицированных, соответственно. В Красненском районе выявили эту болезнь только у четырех человек.

Отметим, что 18 октября в Белгородском центре профилактики и борьбы со СПИД прошло областное совещание, где подвели итоги работы за девять месяцев. На встрече специалисты обсудили проблемы роста заболеваемости, профилактики ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, а также поговорили о СПИД-диссидентве — отрицание ВИЧ-инфекции как инфекционного заболевания.

Специалисты уделили внимание вопросам эффективного расходования бюджетных средств на проведение обследование, диспансерного наблюдения и лечения ВИЧ-инфицированных.

О работе с людьми, зараженными вирусом иммунодефицита человека, в регионе можно узнать в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Он находится в Белгороде на улице Садовой, 122а. Также работают телефон доверия +7 (4722) 34-52-09 и группы во «Вконтакте» и «Одноклассниках».

Екатерина Лобановская

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#СПИД #ВИЧ #Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
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