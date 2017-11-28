УФСБ России по Белгородской области совместно с профсоюзом «Правда» организовали экскурсию для школьников в Академию ФСБ России.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения рассматривается сегодня как одно из ключевых направлений в обучении. Работая в этом направлении, профсоюз «Правда» успешно реализует проект «Правда Патриот», в рамках которого организация экскурсий в указанное учебное заведение ФСБ России стало доброй традицией.

Первое знакомство юных белгородцев с Академией ФСБ России состоялось в декабре 2016 года. Тогда ее посетили 22 школьника - дети членов профсоюза. Следующая экскурсия состоялась в августе 2017 года и была организована совместно с УМВД России по Белгородской области и региональным Управлением Федеральной налоговой службы.

В ноябре этого года участниками экскурсионных мероприятий были дети сотрудников силовых структур Белгородской области. Первым местом остановки белгородской делегации в Москве по традиции стала Красная площадь. Ребята увидели утреннюю столицу, ее достопримечательности, смену почётного караула у Могилы неизвестного солдата. Затем белгородцы посетили историко-демонстрационный зал ФСБ России на Большой Лубянке, где ознакомились с его экспозициями, содержащими интересные исторические сведения о деятельности отечественных органов безопасности.

Экскурсантам рассказали об Академии ФСБ России. Это многопрофильное учебное заведение, которое готовит квалифицированные кадры для органов федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны.

От других вузов страны Академия ФСБ отличается особыми условиями приёма. Абитуриенты проходят тщательную медкомиссию, тестирование на полиграфе, проверку физической подготовки и сдают ряд дополнительных экзаменов, помимо ЕГЭ.

В этот раз участников экскурсионной поездки ожидал приятный сюрприз — профориентационная беседа с сотрудниками Академии, которые ознакомили их с особенностями обучения по конкретным специальностям. Обучение в Академии ФСБ ведётся на русском языке по 8-ми специальностям высшего образования, 14 программам подготовки кадров высшего образования и более чем 100 программам дополнительного образования.

За время поездки ребята познакомились с интересными людьми, сотрудниками Академии, а некоторые изъявили желание учится в этом учебном заведении.Для некоторых это путешествие стало первым выездом в столицу, которая произвела на них неизгладимое впечатление.

— До поездки в Академию ФСБ, которую организовал профсоюз «Правда», я ни разу не была в Москве. Спасибо за эту возможность. Она была самой интересной в моей жизни. У меня возникло желание больше узнать об этом учебном заведении, и, возможно, в перспективе попробовать туда поступить. Я считаю, что для этого мне нужно «подтянуть» английский, а также больше времени уделять изучению истории и физической подготовке, — говорит 15-летняя Елизавета, участница экскурсии.

Председатель Межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда», президент Федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев высказал благодарность УФСБ России по Белгородской области, руководству Академии ФСБ России за совместную работу по патриотическому воспитанию молодежи и содействие в организации экскурсии в указанное учебное заведение. По его мнению, подобные мероприятия дают возможность представителям подрастающего поколения расширить знания об истории нашей страны и работе спецслужб.

— Возможно, пройдёт несколько лет, и среди выпускников Академии ФСБ мы увидим фамилии белгородских ребят, — отметил Сергей Фуглаев.