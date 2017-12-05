Два заместителя губернатора почти одновременно завели себе страницы во «ВКонтакте»

У двух заместителей губернатора Белгородской области Евгения Савченко появились страницы в социальной сети «ВКонтакте». Начальник департамента финансов и бюджетной политики региона Владимир Боровик зарегистрировался 4 декабря, а глава департамента ЖКХ Юрий Галдун — 5 декабря.

Чиновники добавили фотографии и подписались на страницу Евгения Савченко. Отметим, что у обоих закрыты комментарии к записям, однако им можно отправлять личные сообщения или подарки.

К слову, группы, в которых состоят Владимир Боровик и Юрий Галдун, такие же, как и у губернатора: все трое подписаны на телерадиокомпанию «Мир Белогорья», «БелПрессу», официальные страницы правительств области и страны. Отметим, что Евгений Савченко также является подписчиком паблика «Белгород — это интересно».

— Совершенно логично, что люди в социальных сетях заводят сами свои страниц. Скорее всего, сотрудники областной администрации последовали примеру губернатора, а, может, и просто поняли, что ближе к народу можно быть именно «ВКонтакте», — рассказал «Фонарю» администратор паблика «Белгород — это интересно» Сергей Хахалев.

Напомним, что раньше в интервью Сергей Хахалев пояснил, что страница губернатора «ВКонтакте» — его идея, которая родилась до выборов.



Справка «Фонаря»

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко зарегистрировался во «ВКонтакте» в середине июня. За полгода на него подписались около 1,5 тысячи человек. Страница главы региона регулярно обновляется, однако комментировать записи запрещено. Зато можно отправлять личные сообщения. Администрация социальной сети пока не верифицировала страницу белгородского губернатора.