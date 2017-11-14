​В Белгороде прошло Первенство России по баскетболу среди глухих*

11 ноября в спортивном зале Белгородского индустриального колледжа прошла церемония закрытия Первенства России по баскетболу по спорту глухих.

Организаторами соревнований выступили Министерство спорта РФ, региональное управление физической культуры и спорта и Федерация адаптивного спорта при поддержке ММПС «Правда».

— Белгородская область уделяет большое внимание развитию адаптивного спорта. Данные соревнования – отличная возможность проявить себя, показать умения и навыки, и получить путёвку в состав сборной страны. Желаю всем командам удачи и честной игры! — говорит Олег Сердюков, начальник управления физической культуры и спорта области, председатель оргкомитета соревнований.

В соревнованиях участвовали четыре мужские команды из Москвы, Челябинской, Ростовской и Белгородской областей, а также три женских команды (здесь не будет представителей Ростовской области – прим. «Ф».).

За всеми матчами наблюдал старший тренер сборной команды России по баскетболу по спорту глухих Юрий Рымарчук. Мы приехали в Белгород посмотреть на тех, кто в следующем году примет участие в Первенстве мира, которое пройдет в Вашингтоне.

— В принципе мы всех наших спортсменов хорошо знаем, мы давно с ними занимаемся. В большинстве регионов слабо развивают баскетбол среди слабослышащих спортсменов, тем более, что это высоко координированный вид спорта. Но есть регионы, такие как Белгородская область, которые стараются, ищут, работают в этом направлении. Потенциал есть у наших спортсменов, многие из нынешних баскетболистов имеют шанс через четыре года выйти из молодежной сборной и попасть на Паралимпиаду. Молодёжная команда Белгорода, например, имеет серебряного призёра Европы, с ним, правда, надо много работать, чтобы он вырос в хорошего спортсмена. В белгородской женской команде есть Светлана Огурцова, она в основном составе российской сборной, — сказал Юрий Рымарчук.

По итогам пяти напряжённых соревновательных дней первое место среди мужских и женских команд заняли представители Москвы. Второе место у юношей досталось сборной из Челябинской области, а третье хозяевам соревнований – белгородцам.

Финал среди девушек получился очень эмоциональным. Белгородкам удалось оказать активное сопротивление команде из Москвы и даже лидировать по ходу игры. Однако в четвертом периоде хозяева уступили инициативу и в итоге завоевали серебряные медали. Бронзу домой увезли баскетболистки из Челябинска.

Председатель профсоюза «Правда» и президент Федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев отметил важность таких турниров для популяризации и развития адаптивного спорта.

– Организация и проведение спортивных соревнований такого уровня именно здесь, в Белгородской области, для нас очень важна — мы тесно взаимодействуем с региональным управлением физической культуры и спорта, с центром адаптивного спорта. Мы и дальше будем способствовать организации различных турниров для людей с особенностями здоровья, поднимать их уровень — для этого у нас есть все возможности, а главное — желание и поддержка и самих спортсменов, и администрации области, — сказал президент федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев.

Участники и гости соревнований высоко оценили уровень организации проведения Первенства России по баскетболу. Стоит отметить, что соревнования проходили в Белгороде впервые. В перерывах между играми ребятам удалось пообщаться друг с другом, обменяться опытом. По итогам Первенства все спортсмены и тренера получили памятные подарки от Федерации адаптивного спорта.