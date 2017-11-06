Победное расставание «Энергомаша». Как белгородские футболисты провели заключительный домашний матч года

В матче шестнадцатого тура первенства ПФЛ по футболу среди команд второго дивизиона группы «Центр» футболисты «Энергомаша» на своём стадионе в последнем домашнем матче уходящего календарного года встречались с подмосковным «Сатурном». Противостояния с раменскими футболистами для белгородцев складываются крайне неудачно: в трёх очных встречах белгородцы не смогли одержать ни единой победы, причём в матче первого круга белгородцы пропустили на последних секундах. Ноябрьским вечером не самую приятную тенденцию удалось прервать.

Стартовый отрезок субботнего матча прошёл не на высоких скоростях и без опасных моментов, однако уже на 18-й минуте хозяевам пришлось начинать игру с центра поля. После диагонального паса Николай Злобин ворвался в свободную зону и с лёта переправил мяч в дальний угол ворот Артёма Герасимова — 0:1. До перерыва белгородцы пытались обострить игру, однако сравнять счёт у белгородцев не вышло.

Понимая, что вновь проигрывать гостям нельзя, белгородцам спустя 15 минут после возобновления игры удалось восстановить паритет. Виктор Сергеев откликнулся на отличный пас партнёра по команде Сергея Кудрина и головой отправил футбольный снаряд точно в цель — 1:1. Кульминация поединка пришлась на заключительную пятиминутку. Сначала гости не использовали вернейший шанс поразить чужие ворота. Зато в ответном контрвыпаде эту возможность реализовал Владислав Фасхутдинов. Форвард хозяев убежал на оперативный простор с голкипером «Сатурна» Сергеем Буркиным и хладнокровно закатил мяч в сетку — 2:1 трудовой успех «Энергомаша».

— Счёт устроил, а сама игра — нет. «Сатурн» имел игровое преимущество. Плюс доля везения: вратарь выручает, нам не забивают, а в ответной атаке забиваем мы. Закон футбола. Ещё раз скажу: по качеству игры соперник нас превзошёл, — прокомментировал итог встречи главный тренер «Энергомаша» Виктор Навоченко.

Благодаря этому успеху белгородцы добавили к себе в копилку три очка и благодаря домашней осечке липецкого «Металлурга» с 28-ю баллами в активе поднялись в тройку лучших команд группы «Центр».

Свой заключительный матч текущего календарного сезона белгородцы проведут на выезде в субботу, 11 ноября. Соперником подопечных Виктора Навоченко станет безоговорочный лидер — столичный футбольный клуб «Арарат», не знающий поражений в турнире клубов второго дивизиона.