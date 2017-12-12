Статист и победитель. Что выяснило УФАС после расследования блогера Сергея Лежнева о картельном сговоре в системе здравоохранения? [разбор]

Что произошло?

1 декабря региональное управление ФАС по Белгородской области возбудило дело по фактам, обнародованным блогером Сергеем Лежневым (сейчас он работает советником и.о. губернатора Орловской области — прим. «Ф.») в его фильме о нарушениях при госзакупках в системе здравоохранения (копия приказа есть в распоряжении редакции «Фонаря» — прим. ред.), и создало комиссию по его рассмотрению. Согласно документу, дело возбудили в отношении следующих организаций: «Цитолаб», «БИО Генетик-С», «ЛабТехнология», «Югория», «АУРУС МЕДИА» и «АУРУС МЕДИА» (компании зарегистрированы на разные адреса — прим. «Ф».). Их подозревают в нарушении федерального закона «О защите конкуренции». Главой комиссии назначен руководитель белгородского ФАС Сергей Петров.

Сергей Лежнев, как сказано в приказе, обратился в Белгородское УФАС 7 июля. Одновременно в ведомство поступило сообщение и от прокуратуры Белгородской области. Правоохранители информировали своих коллег о том, что в интернете опубликованы два фильма о картельном сговоре в региональной системе здравоохранения. Антимонопольщики начали изучать поступившие материалы.

Что выяснили антимонопольщики?

Во время проверки выяснилось, что шесть организаций являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, то есть индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами. Они участвовали в аукционах на поставку лекарств и медицинских материалов в больницы 16 регионов страны. С 2014 по 2017 год таких аукционов было более 350 штук.

Параллельно Следственное управление СК по Белгородской области возбудило уголовное дело.

— По данным, представленным Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области, которым по одноимённым фактам видеоряда возбуждено уголовное дело, установлено, что ответчики представляют собой группу хозяйствующих субъектов, негласное руководство (управление) которой осуществляет Киквадзе Л.В., генеральный директор ООО «АУРУС МЕДИА», а руководители группы подконтрольных

хозяйствующих субъектов являются штатными сотрудниками «АУРУС МЕДИА», — сообщает УФАС по Белгородской области.

Напомним, что на сегодняшний день официально известно только, что СУ СК РФ по Белгородской области возбудило уголовное дело по факту недопоставок медицинских реактивов и расходных материалов в городскую больницу №1 Белгорода по части 1.1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлёкшее причинение особо крупного ущерба». Как утром 12 декабря «Фонарю» пояснили в ведомстве, сейчас дело находится в стадии расследования. Подробности этого расследования в ведомстве не стали комментировать.

В ФАС выяснили, что все компании, о которых шла речь в фильме-расследовании Сергея Лежнева, работают в одном офисном помещении в Москве. В определении ведомства сказано, что сотрудники этих фирм вместе готовили коммерческие предложения. В основном, этим занимались сотрудники «АУРУС МЕДИА», а затем они якобы высылали их представителям в городах. Они, в свою очередь, передавали документы в медицинские учреждения.

— Предположительно это делалось для того, чтобы начальные (максимальные) цены контракта формировались под влиянием достигнутой между компаниями договорённости, — говорится в приказе.

Антимонопольщики проанализировали открытые источники в интернете, в том числе и сайт Госзакупок. Выяснилось, что в большинстве аукционов компании придерживались определённой схемы поведения, чтобы снизить начальную максимальную цену аукциона. По мнению представителей УФАС, результаты этих аукционов свидетельствуют о признаках заключённого между фирмами соглашения.

Как проходили торги с участием упомянутых в документе УФАС фирм?

Компании действовали следующим образом: в аукционе участвовали две фирмы, каждая из них делала по одному ценовому предложению. Сначала свою цену выставляла «компания-статист», а затем поступало предложение от «компании-победителя». Далее «компания-статист» отказывалась от участия в борьбе за право заключения контракта. В итоге стоимость контрактов падала всего лишь на 0,5 процента, в некоторых случаях — на один процент. Такая схема помогла выиграть договорившимся между собой компаниям 101 аукцион.

Такая схема действовала в тех аукционах, где участвовали только «Цитолаб», «АУРУС МЕДИА», «АУРУС МЕДИА», «БИО Генетик-С», «ЛабТехнологии» и «Югория». Если в торги входили другие организации, тогда этим фирмам приходилось конкурировать с ними.

Также сотрудники ФАС выяснили, что в аукционе представители названных компаний использовали один и тот же IP-адрес. Он совпадает в заявках на 125 аукционов.

Всего компании выиграли контрактов на поставки лекарств и медицинских материалов в больницы восьми регионов страны: Белгородской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Орловской, Тамбовской областях, Москвы и республики Башкортастан. Во всех случаях начальная (максимальная) цена была снижена.

— В электронных аукционах группа хозяйствующих субъектов создавала лишь имитацию конкуренции на аукционах (участники не преследовали цели конкурентной борьбы, их поведение сводилось к поддержанию цен на торгах). Настоящее поведение хозяйствующих субъектов отвечает признакам наличия между ними достигнутой договорённости, — говорится в приказе.

Что будет дальше?

Рассмотрение дела пройдёт 31 января в белгородском управлении ФАС. В приказе сказано, что в рассмотрении дела должны участвовать как заявитель Сергей Лежнев, так и ответчики — «Цитолаб», «АУРУС МЕДИА», «АУРУС МЕДИА», «БИО Генетик-С», «ЛабТехнология» и «Югория».

Справка «Фонаря»

25 мая в Белгороде более 150 человек пришли на презентацию фильма Сергея Лежнева в студию «К34». На следующий день блогер опубликовал видео в интернете.

30 мая первыми на фильм блогера официально отреагировали в Следственном управлении СК по Белгородской области. Там заявили, что сейчас продолжается расследование уголовного дела по факту недопоставок медицинских реактивов и расходных материалов в городскую больницу № 1 Белгорода.

На заседании Общественной палаты Белгородской области, посвящённом борьбе с коррупцией, представитель Белгородской области в Общественной палате России Михаил Бажинов сказал, что они не получали фильм блогера. Но профессор НИУ «БелГУ» Валентин Бабинцев в будущем предложил вернуться к теме борьбы с коррупцией и пригласить на заседание более широкий круг участников, в том числе и блогеров.

Позже в областном департаменте здравоохранения и соцзащиты населения заявили, что знают о содержании фильма и готовы «оказать содействие» правоохранительным органам, если от них поступят запросы.

Затем Белгородская областная дума отказала в проведении депутатского расследования по фильму блогера. Своё решение народные избранники мотивировали тем, что в интернете может быть размещена «неподтверждённая информация». По мнению законодателей, расследованием должны заниматься правоохранительные органы, а депутаты могут помешать их работе.

Глава белгородского УФАС Сергей Петров 3 июля прокомментировал работу блогера. По мнению руководителя ведомства, в фильме видны признаки нарушения, однако сам фильм по закону не может быть основанием для возбуждения дела. Петров также сравнил фильм с программой «Суд идёт». 7 июля Сергей Лежнев написал заявление в УФАС.