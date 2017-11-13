Белгородцев приглашают на неделю лекций о развитии городской среды

С 29 ноября до 3 декабря в Белгороде будет проходить неделя института «Стрелка» — серия бесплатных лекций, мастер-классов и кино о потенциале города и идеях изменения повседневной жизни.

На лекциях и мастер-классах российские и зарубежные архитекторы, предприниматели и городские активисты обсудят городскую среду Белгорода и пути её развития. Они поделятся собственным опытом преобразования пространств и создания городских проектов в России, а также расскажут о белгородских проектах.

Фото Михаила Мокрушина, институт «Стрелка»

— Впервые мы проводим неделю «Стрелки» с правительством области, которая хочет заниматься городским развитием и просвещением горожан в этой области. В программе мы показываем город через призму горожанина, эксперты говорят о сложных темах на простом и понятном языке. Даже те люди, которые темой города никогда не интересовались, всё равно о ней говорят, потому что это часть нашей повседневной жизни, это то, что окружает нас каждый день. Это создаёт запрос на изменения, а двигателем изменений в любом городе всегда являются жители, — говорит исполнительный директор института «Стрелка» Ольга Полищук.

— Река Везёлка разделяет Белгород на две части и проходит по самому его центру. Несмотря на это, в городе никогда не было обустроенной набережной со спусками к воде и тротуарами, где хочется гулять, — и это лишь один из примеров создания более привлекательной территории. В комфортных жизненных условиях развивается человеческий потенциал, поэтому мы хотим создавать такие условия в Белгородской области. Один из способов достижения амбициозных целей — просвещение, а в нашем случае — изучение лучших практик в области благоустройства и новых подходов в формировании общественных пространств, где горожане смогут учиться, работать, проводить свободное время и отдыхать. Неделя института «Стрелка» представляет для нас в том числе и возможность обсудить с экспертами уже существующие идеи и проекты, и как результат — вдохновить жителей Белгорода на реальные изменения городской среды, — считает главный архитектор Белгородской области Галина Горожанкина.

Фото Михаила Мокрушина, институт «Стрелка»

Расписание лекций и мастер-классов

Программа рассчитана на всех жителей Белгорода, которые интересуются темой городской среды и хотят внести свой вклад в его развитие. Мероприятия пройдут в студенческом дворце культуры БГТУ имени Шухова.