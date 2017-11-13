Белгородцев приглашают на неделю лекций о развитии городской среды

С 29 ноября до 3 декабря в Белгороде будет проходить неделя института «Стрелка» — серия бесплатных лекций, мастер-классов и кино о потенциале города и идеях изменения повседневной жизни.
На лекциях и мастер-классах российские и зарубежные архитекторы, предприниматели и городские активисты обсудят городскую среду Белгорода и пути её развития. Они поделятся собственным опытом преобразования пространств и создания городских проектов в России, а также расскажут о белгородских проектах.
— Впервые мы проводим неделю «Стрелки» с правительством области, которая хочет заниматься городским развитием и просвещением горожан в этой области. В программе мы показываем город через призму горожанина, эксперты говорят о сложных темах на простом и понятном языке. Даже те люди, которые темой города никогда не интересовались, всё равно о ней говорят, потому что это часть нашей повседневной жизни, это то, что окружает нас каждый день. Это создаёт запрос на изменения, а двигателем изменений в любом городе всегда являются жители, — говорит исполнительный директор института «Стрелка» Ольга Полищук.Программа рассчитана на всех жителей Белгорода, которые интересуются темой городской среды и хотят внести свой вклад в его развитие. Мероприятия пройдут в студенческом дворце культуры БГТУ имени Шухова.
— Река Везёлка разделяет Белгород на две части и проходит по самому его центру. Несмотря на это, в городе никогда не было обустроенной набережной со спусками к воде и тротуарами, где хочется гулять, — и это лишь один из примеров создания более привлекательной территории. В комфортных жизненных условиях развивается человеческий потенциал, поэтому мы хотим создавать такие условия в Белгородской области. Один из способов достижения амбициозных целей — просвещение, а в нашем случае — изучение лучших практик в области благоустройства и новых подходов в формировании общественных пространств, где горожане смогут учиться, работать, проводить свободное время и отдыхать. Неделя института «Стрелка» представляет для нас в том числе и возможность обсудить с экспертами уже существующие идеи и проекты, и как результат — вдохновить жителей Белгорода на реальные изменения городской среды, — считает главный архитектор Белгородской области Галина Горожанкина.
Расписание лекций и мастер-классов
- 29 ноября архитектор и генеральный директор Strelka Architects Дарья Парамонова на лекции «От мультипарка до набережной Везёлки: как сделать комфортное общественное пространство» расскажет, что такое комфортное общественное пространство и почему оно нужно каждому городу;
- 30 ноября искусствовед, основатель культурного центра TEXTIL Юлия Кривцова объяснит, как вовлечь горожан в жизнь города и договориться с администрацией;
- 1 декабря архитектор и преподаватель института «Стрелка» Николай Бояджиев на лекции «„Созданная”среда: почему город — это не только здания» приведёт примеры того, как уже построенные города подстраиваются под желания горожан и как чувствовать изменения и вовремя на них реагировать;
- 2 декабря пройдут лекции архитектора Кубы Снопека о том, как искать городские парадоксы, и создателя проекта Let’s bike it! Владимира Кумова о том, как раскачать город до того, как в нём появится велодорожка. В этот же день можно будет посмотреть урбанистический блокбастер о Джейн Джекобс, которая первой встала на защиту жилых кварталов Нью-Йорка, — «Гражданин Джейн: битва за Нью-Йорк»;
- 3 декабря исполнительный директор института «Стрелка» и сооснователь онлайн-школы Vector Ольга Полищук прочитает лекцию о том, как запустить свой проект и сделать город комфортнее, а после неё пройдёт публичная презентация проектов, на которой белгородские предприниматели и активисты смогут рассказать о своих идеях и обсудить их с экспертами.
Все лекции и мастер-классы недели «Стрелки» проходят бесплатно по предварительной регистрации. Следить за расписанием можно на сайте института, а за обновлениями — на странице «ВКонтакте». Вопросы организаторам можно задать на почту strelkaweek@strelka.com.