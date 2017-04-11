​Московский суд снова будет рассматривать дело экс-депутат облдумы Виктора Филатова

Президиум Мосгорсуда после кассационной жалобы «МРСК Центра» судьи отменил решения двух предыдущих инстанций о переносе в Белгород рассмотрения дела Виктора Филатова и ещё четырёх подозреваемых в организации преступного общества и присвоении 241 миллиона рублей. Суд вновь отправил уголовное дело в Мещанский районный суд на новое рассмотрение со стадии предварительного слушания.
Напомним, что основными аргументами для переноса рассмотрения дела в Белгород было то, что подозреваемые здесь жили и работали, в Белгородской и Курской областях находится большинство свидетелей по делу, а учитывая их количество (по информации ИА «Бел.Ру», более 200 человек — прим. ред.), на судебные заседания в Москве в максимально полном количестве они не смогут приходить.
После постановления апелляционного суда материалы дела не передали в Белгород, и экс-депутат облдумы Виктор Филатов начал голодовку.
— Виктор с 21 февраля держит голодовку, так как не считает себя виновным, а своё нахождение в СИЗО считает незаконным. Он похудел на 17 килограммов, но на здоровье не жалуется. Виктор — человек сильной воли, — приводит слова правозащитницы Евы Меркачёвой ИА «Бел.Ру».
Суд продлил арест Виктора Филатова до 28 мая.
Напомним, что экс-депутата Белгородской областной думы Виктора Филатова, а также Алексея Зеленского, Павла Тищенко, Александра Пивоварова и Станислава Милькина обвиняют в присвоении более 240 миллионов рублей из «МРСК-Центра» и организации преступного сообщества. Хронология этого дела представлена ниже.
- Генерального директора ООО «АльтЭнерго», депутата Белгородской областной думы 4-го и 5-го созывов Виктора Филатова арестовали 30 июня 2015 года.
- 1 июля 2015 года ему выдвинули обвинение в организации присвоения денежных средств в особо крупном размере.
- Считая дело сфабрикованным, Виктор Филатов вскоре после ареста объявил голодовку.
- Сотрудники «Альтэнерго» и жители Валуйского района несколько раз обнародовали обращения с просьбами к правоохранительным органам детально разобраться в деле Виктора Филатова.
- 27 августа 2015 года арест Филатова продлили до конца декабря, позже защита попыталась обжаловать это решение в Басманном суде Москвы, но жалобу отклонили.
- В декабре 2015 года экс-депутата оставили под арестом. «У нас нет ни одного шанса на домашний арест или любую другую меру пресечения», —сказал перед итоговым заседанием адвокат Виктора Филатова.
- В июне 2016 года суд снова продлил арест Виктора Филатова до сентября, который к тому времени уже был в СИЗО «Матросская тишина» около года.
- В июле 2016 года сын Виктора Филатова Денис, возглавивший «АльтЭнерго» после ареста отца, дал «Фонарю» интервью, в котором рассказал, кто, по его мнению,«заказал» дело против Виктора Филатова, как депутата пытались шантажировать ещё на свободе и почему за него не заступаются коллеги.
- В ноябре 2016 года уголовное дело на Виктора Филатова и ещё четверых обвиняемых направили для рассмотрения в суд. Их обвиняют в организации растраты и создании преступного сообщества.
- В февралея 2017 года Московский городской суд отклонил жалобу потерпевшего «МРСК-Центра» и представление прокуратуры и оставил без изменения решение Мещанского суда о направлении дела Виктора Филатова и других подозреваемых на рассмотрение в Свердловский районный суд Белгорода по месту совершения преступления, в котором их обвиняют.